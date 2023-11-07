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путін їде в Казахстан для "розвитку відносин"

08.11.2023 / 13:19
У кремлі заявили, що путін їде в Казахстан для "розвитку відносин".

Про це заявив у вівторок речник президента рф дмитро пєсков, повідомляють росЗМІ, передає УНН.

"Ми - природні історичні партнери, союзники, і ось цей офіційний візит, який має бути, дуже важливий з погляду подальшого розвитку всього комплексу наших двосторонніх відносин", - сказав він, як пишуть росЗМІ, відповідаючи на запитання, чи пов'язана поїздка із зростанням інтересу європейських країн до Казахстану і з тим, що республіка підтримала санкції щодо рф.

Майбутній візит він назвав "абсолютно самостійним виміром", не пов'язаним з будь-якими іншими міжнародними контактами країни.

Робоча зустріч путіна і Токаєва, як повідомляється, включатиме обговорення розвитку стратегічного партнерства двох держав, перспектив взаємодії на євразійському просторі та актуальних проблем міжнародного та регіонального рівнів. На сайті кремля також анонсували підписання низки спільних документів.

Пройде "звірка годинника по всьому комплексу відносин" двох країн, сказав пєсков.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запевнив, що Казахстан дотримуватиметься санкційного режиму щодо росії. Що стосується повномасштабної війни, яку розпочала рф проти України, Казахстан виступає за негайне припинення воєнних дій, за мирні переговори на основі Статуту ООН.

Після цього Казахстан перестав постачати в рф сотню товарів військового призначення через санкції.

путін, пєсков
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