Німеччина призупиняє участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі

З відповідною заявою виступила речниця німецького Міністерства закордонних справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

За словами представниці зовнішньополітичного відомства, у разі фундаментальних змін у поведінці росії відновлення участі у ДЗЗСЄ залишається можливим.

Рішення про призупинення дії ДЗЗСЄ Німеччиною було прийнято в тісній консультації з союзниками по НАТО, додала вона.

Нагадаємо, 7 листопада росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).

Після цього країни НАТО у спільній заяві оголосили про намір безстроково зупинити свою участь в договорі.

Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами НАТО (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція) та шістьма державами організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року.

Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписантки, включаючи танки, артилерію, вертольоти та літаки.