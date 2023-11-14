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пєсков: У кремлі ще не вирішили, чи братиме путін участь у президентських виборах 2024 року

14.11.2023 / 17:27
У кремлі ще не вирішили, чи братиме диктатор володимир путін участь у президентських виборах 2024 року як самовисуванець.

Про це заявив прессекретар путіна дмитро пєсков у коментарі медіа-холдингу "осторожно media", повідомила його засновниця ксенія собчак.

пєсков сказав, що немає впевненості у планах путіна балотуватися в якості самовисуванця.

"Поки що ніяких рішень з цього приводу не приймалося", - заявив він.

Тим часом російське видання "комерсант" 13 листопада зазначило, що внутрішньополітичний блок кремля розглядає варіант висунення володимира путіна в президенти як самовисуванця. Про це виданню нібито повідомило три джерела з політичного кола кремля.

"Обговорюються різні варіанти і звірятися вони будуть з соціологічними результатами", - йдеться в матеріалі.

За даними російських ЗМІ, у команді путіна нині йдуть активні дискусії стосовно формування складу ініціативної групи для його висунення на вибори. Її остаточний склад поки не узгоджений. Але відомо, що групи можуть увійти співак шаман, режисер микита міхалков і перша жінка-космонавт рф валентина терешкова. Всього в ініціативній групі має бути не менше 500 осіб.

вибори, путін, пєсков
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