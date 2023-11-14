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Мартін Єгер: Німеччина планує до кінця року передати Україні ще дві системи IRIS-T

14.11.2023 / 14:21
Німеччина планує до кінця року передати Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер на форумі "Формула успіху України".

"Оборонна промисловість нашої країни теж зацікавлена вибудовувати довготривалі стратегічні відносини з вашою країною. Наша підтримка в основному спрямовується на галузь ППО – це Gepard, IRIS-T, Patriot", – сказав німецький дипломат.

Він зазначив, що Німеччина й Україна домовилися про постачання додаткових систем Patriot та IRIS-T. До кінця року планують поставити Україні ще дві системи ППО IRIS-T на додачу до трьох переданих раніше.

Дипломат підкреслив, що це важливо для кращого захисту українських міст від російських ракет.

"Також ми робимо свій значний внесок у напрямку зміцнення українських енергосистем, зокрема, йдеться про підтримку енергетичних спроможностей. Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень (електроенергії. – Ред.)", – наголосив Єгер.

Напередодні жовтневого засідання Контактної групи з питань оборони України Міноборони Німеччини анонсувало "зимовий пакет" допомоги на загальну суму близько 1 мільярда євро, до якого увійдуть засоби ППО – зокрема, додаткові системи Patriot та IRIS-T, про які раніше повідомляли. Терміни їхньої поставки не уточнювали.

ППО, IRIS-T, Єгер
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