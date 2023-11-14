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Південна Корея: Війна рф проти України та конфлікт на Близькому Сході якось пов'язані з КНДР

14.11.2023 / 13:19
Війна рф проти України та конфлікт на Близькому Сході якось пов'язані з КНДР, прямо чи опосередковано.

Як пише Yonhap, заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль на зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, передає УНН.

Президент заявив, що "українсько-російська війна та конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС мають якийсь стосунок до Північної Кореї, прямо чи опосередковано".

Він закликав США зберігати спільну оборонну позицію союзників проти північно-корейських провокацій, включно з загрозами раптових атак, що нагадують тактику терористів ХАМАС.

Очільник міноборони США сказав, що американський президент Джо Байден прихильний до подальшого зміцнення альянсу з Південною Кореєю "більше, ніж будь-коли".

КНДР, Остін, Юн Сок Йоль
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