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Axios: Союзники Трампа можуть готуватися до повалення демократії та захоплення влади

14.11.2023 / 11:14
Союзники Трампа перевіряють лояльних до нього людей для безпрецедентного повалення демократії та захоплення влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Видання Axios в ексклюзивному розслідуванні пише, що союзники Трампа розпочали попередню перевірку на ідеологію тисяч потенційних держслужбовців у рамках безпрецедентної операції з централізації та розширення його влади на кожному рівні уряду США, якщо він переможе у 2024 році.

За даними анонімних джерел видання, наразі сотні людей витрачають десятки мільйонів доларів на встановлення попередньо перевіреної, протрампівської армії з 54 000 лоялістів по всьому уряду, щоб позбутися обмежень, накладених на попередніх 46 президентів.

Коли Трамп вступив на посаду 2017 року, він включив до свого кабінету і на ключові посади багатьох звичайних республіканців. Ці чиновники часто обмежували його поведінку і владу.

За даними видання, сам Трамп витрачає не так багато часу на складання керівних планів. Однак він доволі добре знає про скоординовану кампанію, спрямовану на те, щоб бути готовим заповнити урядові кабінети лоялістами, які бажають розтягнути традиційні кордони.

У випадку перемоги Трампа на президентських виборах 2024 року, тисячі його лоялістів будуть готові до юридичних, судових, оборонних, нормативних і внутрішніх політичних посад.

Його внутрішнє коло планує очистити всіх, кого вважають ворожим до жорстких, авторитарних планів.

США, Трамп
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