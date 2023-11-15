Андрій Костін та Алісія Кернс обговорили шляхи повернення депортованих українських дітей додому

Про це повідомляють у телеграм-каналі Офісу генпрокурора.

"Масштаби цієї злочинної політики потребують скоординованої відповіді світової спільноти", зазначив Костін.

Під час зустрічі сторони говорили про потенційні шляхи створення міжнародного механізму для припинення депортацій, повернення дітей додому і притягнення винних до відповідальності. Також обговорили питання сприяння звільненню українських цивільних, незаконно утримуваних агресором.

"Ми маємо діяти рішуче - заради кожної дитини та дорослого, розлучених зі своїми близькими та позбавлених права жити на рідній землі", - наголосив Костін.