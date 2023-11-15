Войти | Зарегистрироваться
08:31

вторник,
21 ноября
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Андрій Костін та Алісія Кернс обговорили шляхи повернення депортованих українських дітей додому

20.11.2023 / 09:10
Генеральний прокурор України Андрій Костін на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі провів зустріч із членом Британського парламенту Алісією Кернс і подякував за її зусилля з протидії масовій незаконній депортації росією українських дітей.

Про це повідомляють у телеграм-каналі Офісу генпрокурора.

"Масштаби цієї злочинної політики потребують скоординованої відповіді світової спільноти", зазначив Костін.

Під час зустрічі сторони говорили про потенційні шляхи створення міжнародного механізму для припинення депортацій, повернення дітей додому і притягнення винних до відповідальності. Також обговорили питання сприяння звільненню українських цивільних, незаконно утримуваних агресором.

"Ми маємо діяти рішуче - заради кожної дитини та дорослого, розлучених зі своїми близькими та позбавлених права жити на рідній землі", - наголосив Костін.

генпрокурор, Костін, Кернс
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 ноября
19 ноября
18 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.