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Костін: Міжнародній спільноті важливо об'єднатися і притягнути путіна до відповідальності

15.10.2024 / 17:27
Бразилія має заарештувати російського диктатора володимира путіна, якщо той приїде у цю країну.

Бразилія має заарештувати російського диктатора володимира путіна, якщо той приїде у цю країну.

Про це сказав генеральний прокурор України Андрій Костін агентству Reuters.

"Міжнародній спільноті важливо об'єднатися і притягнути путіна до відповідальності", - сказав генпрокурор.

У зв'язку з "інформацією про те, що путін може відвідати саміт G20 у Бразилії, я хотів би повторити, що бразильська влада як держава-учасниця Римського статуту зобов'язана заарештувати його, якщо він наважиться відвідати", - сказав Костін.

Якщо цього не зробити, існує ризик створення прецеденту, за якого звинувачені у злочинах зможуть мандрувати безкарно, сказав генпрокурор.

Reuters із посиланням на бразильських посадовців повідомили, що Бразилія надіслала путіну стандартне запрошення на зустріч G20 18-19 листопада у Ріо-де-Жанейро.

Представник Міжнародного кримінального суду сказав, що покладається на держави-учасниці та інших партнерів для виконання рішень, включаючи ордери на арешт. Держави-члени зобов'язані співпрацювати відповідно до установчого договору суду, сказав представник суду Фаді Ель Абдалла.

Костін
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