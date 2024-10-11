окупанти стратили щонайменше 102 українських полонених військовослужбовців, - ЗМІ

Про це повідомляє Слідство.info, посилаючись на дані з Офісу генпрокурора.

Напередодні стало відомо про розстріл українських військових, захоплених у полон армією рф у Курській області.

Як зазначають аналітики, цей воєнний злочин росіяни вчинили ще 10 жовтня.

Деталі інциденту ще з’ясовують, проте вже відомо, що загиблі йшли на позиції, вважаючи, що вони перебувають у тилу. Українці натрапили на ворога та вступили з ним у бій.

Через обмежену кількість боєкомплекту військові були змушені здатися.

На жаль, подібні факти стали чи не системною поведінкою російських окупантів.

В Офісі генпрокурора вказали, що мають підтвердження 102 страт українських військовополонених з початку повномасштабного вторгнення.