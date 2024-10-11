В Україні розроблять порядок проведення досліджень щодо наявністі ознак афілійованості релігійних організацій з рпц

"Уряд ухвалив протокольне рішення про затвердження порядку проведення дослідження щодо наявністі ознак афілійованості релігійних організацій з рпц, діяльність якої в Україні заборонена", - написав Гончаренко в телеграм-каналі.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із російською православною церквою (№8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій").

Через 30 днів від дня його опублікування, а саме 23 вересня, закон набув чинності, окрім кількох положень, які набувають чинності пізніше. Зокрема, наступного дня після публікації Кабінет Міністрів розпочинає підготовку підзаконних актів і за дев'ять місяців набуває чинності норма законопроєкту, яка дозволяє Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації, якщо служба встановила зв'язок її з рпц (російською православною церквою) країни-агресора.

Крім того, Кабмін протягом трьох місяців із дня опублікування цього закону має вжити заходів щодо повернення державного майна з користування іноземної релігійної організації, діяльність якої в Україні заборонена, та релігійних організацій, діяльність яких не допускається, а також протягом шести місяців здійснити заходи з повернення держмайна з користування юридичних осіб, власником, учасником яких є іноземна релігійна організація, діяльність якої заборонена в країні.