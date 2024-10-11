Зеленський: Ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах

Про це глава Української держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Енергетична Ставка. Комплексна підготовка до зими. Доповіді всіх, хто задіяний у процесі: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій. Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах», - розповів Зеленський.

За його словами, під час Ставки Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень.

«Триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок», - додав Президент.