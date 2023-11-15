ЦНС: окупанти не можуть забезпечити опалювальний сезон на окупованих територіях Херсонщини

Про це передає Укрінформ із посиланням на ЦНС.

Там пояснили, що це пов'язано зі зростанням цін на вугілля на ТОТ втричі в порівнянні з минулим роком. Водночас, окупаційна "влада" не виділяє гроші на забезпечення проходження опалювального сезону.

"Ціни на дрова також значно зросли, що також не дозволяє підготуватись до зими мешканцям приватних будинків. Рекомендуємо громадянам на ТОТ скористатись порадами як приготуватись до зими в таких складних умовах", - повідомили в ЦНС.