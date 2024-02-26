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Зеленський: Всі домовленості з Євросоюзом потрібно виконувати

01.03.2024 / 09:10
Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі домовленості з Євросоюзом потрібно виконувати і кожне слово має працювати в реальності.

"Провів сьогодні нараду за напрямом наших відносин із Євросоюзом щодо завдань цього року загалом з інтеграції та конкретно щодо відносин із сусідами в Євросоюзі", - сказав він у відеозверненні.

"Наш пріоритет очевидний - усі наявні домовленості потрібно виконувати, і кожне слово, що звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку і саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів", - сказав він.

За його словами, "цей рік має стати часом реальних переговорів щодо вступу. Ще навесні ми можемо приступити до перших переговорних кроків".

Зеленський наголосив, що "цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами."

"Кожен бачить, що росія не має наміру зупинятися. Вони там у москві хочуть і перегони озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі в Європі маємо ясно це усвідомлювати. Якщо впаде свобода одного, не витримають свободи всіх інших", - наголосив Зеленський.

Зеленський
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