ЮНІСЕФ передав Україні 336 наборів медичного призначення

Про це повідомляється на сайті Житомирської ОВА, передає Укрінформ.

“Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) передав 13 громадам Коростенського району набори медичного призначення”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що передали 336 наборів медичного призначення, куди входять ліки, витратні медичні матеріали та інше.

Начальник Коростенської РВА Олег Рябой подякував міжнародним партнерам “UNICEF Ukraine” за постійну підтримку та важливу роль у забезпеченні сфери охорони здоров’я громад району.