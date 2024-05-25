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ЮНІСЕФ передав Україні 336 наборів медичного призначення

25.05.2024 / 13:15
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) передав 13 громадам Коростенського району Житомирської області набори медичного призначення на загальну суму понад 200 тисяч доларів.

Про це повідомляється на сайті Житомирської ОВА, передає Укрінформ.

“Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) передав 13 громадам Коростенського району набори медичного призначення”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що передали 336 наборів медичного призначення, куди входять ліки, витратні медичні матеріали та інше.

Начальник Коростенської РВА Олег Рябой подякував міжнародним партнерам “UNICEF Ukraine” за постійну підтримку та важливу роль у забезпеченні сфери охорони здоров’я громад району.

ЮНІСЕФ
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