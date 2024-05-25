ІПСО "Дев'ятий вал": українські добровольці розповіли про небезпеку інформаційного впливу Кремля

Конференцію було організовано громадською організацією "Союз воїнів-добровольців" спільно з "Правовим контролем".

На заході було презентовано методи дослідження, принципи та схеми, за якими працюють ворожі організації, впроваджуючи свої ІПСО, як усередині України, так і на міжнародній арені. Робота ворожих компаній була детально розглянута на прикладі приватної російської ІПСО "Дев'ятий вал".

Висновки були зроблені, виходячи з проведених "Правовим контролем" досліджень.

Спікер заходу, голова інформаційного відділу ГО "Союз воїнів-добровольців" Михайло Маланич розповів, що за останній рік у полі зору сектору громадських розслідувань особливо активізувалося російські приватні інформаційні компанії.

"Західні партнери України надали безпрецедентну інформаційну підтримку: ЗСУ стали міжнародним брендом, про ефективність та героїзм української армії дізнався весь світ. Підконтрольні Кремлю пропагандисти не знали, як інтерпретувати те, що відбувається: "Києва за 3 дні" не відбулося, більше того, армія Росії зазнає однієї страшної поразки за іншою. У вежах Кремля стали бити на сполох: невдоволення ходом бойових дій зростає, вражаючих результатів немає, країни НАТО демонструють несподівану єдність і готовність підтримувати Україну до кінця. Москва усвідомила, що неправильно оцінила обстановку в українському суспільстві та атмосферу у західних столицях. Провальний 2022 змусив команду Путіна шукати нові рішення, які допоможуть досягти поставленої мети", – зазначив Маланич.

За його словами, Росія створила нову інформаційну зброю, спрямовану проти України та її союзників. У дослідженні було виділено два основні наративи для інформаційних атак "Дев'ятого валу" щодо України: Київ не має шансів на перемогу; Україна не відповідає критеріям членства у ЄС.

У ході заходу спікер представив низку думок провідних політичних діячів України щодо діяльності "Дев'ятого валу", які вказують на згубні наслідки компанії для України.

"Дев'ятий вал" має навіть свій Telegram-канал, в якому він займається "аналізом міжнародного інформаційного простору". Проте з логіки його постів видно, що об'єктом інтересу інфокомпанії є публікації та заяви, що дискредитують Україну. Політики та блогери, які потрапляють у його добірки та дайджести, як правило, є активними прихильниками згортання підтримки України. Паралельно російські ІПСО просувають ті інфоприводи, які відповідають цілям зовнішньої політики Москви: просування антиколоніального дискурсу в країнах, що розвиваються, ідей "багатополярності", критика Заходу та його союзників", – додав спікер.

Після закінчення заходу було наголошено, що "Дев'ятий вал" домагається того, щоб Україна не мала позитивного іміджу на Заході, а українці втратили віру в перемогу та майбутнє членство в ЄС.

"Росіяни системно працюють над підривом морального духу українського суспільства, вміло користуючись прогалинами у західних демократіях. Адже незважаючи ні на що, країни ЄС та США змушені дозволяти проводити мітинги, висловлювати різні думки, адже такий у них є політичний устрій. Цим активно користується Росія, Китай та інші автократії, які бачать слабкі місця демократій і роблять все для їхнього максимального роз'єднання та дезорганізації", – підсумував Маланич.

Громадські діячі пообіцяли подальші розслідування на тему втручання Росії у внутрішні справи України та країн Заходу. Повний текст дослідження можна прочитати за посиланням.