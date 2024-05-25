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МО України: В реабілітаційних центрах потреба в протезуванні серед постраждалих є нижчою, ніж очікували

24.05.2024 / 18:30
Понад 20 тис. військовослужбовців пройшли реабілітацію в закладах, розгорнутих Міністерством оборони торік, що свідчить про значне збільшення масштабів цього напряму роботи.

Про це повідомила заступник міністра оборони України із соціального розвитку Наталія Калмикова.

«На сьогодні в Міноборони розгорнуто 2 600 ліжок, саме реабілітаційних. За минулий рік реабілітацію пройшли понад 20 тис. військовослужбовців», – розповіла Калмикова.

За її словами, ці дані є значущими, адже обсяги реабілітаційної роботи значно зросли, що вказує на збільшення масштабів проблематики.

«З огляду на це, станом на цей момент, для всіх закладів, які здійснюють реабілітаційні послуги, обов’язкова вимога мати мультидисциплінарні команди, і ця вимога дотримується», – додала заступниця міністра.

Калмикова також зазначила, що в реабілітаційних центрах України потреба в протезуванні серед постраждалих від війни є нижчою, ніж очікували, завдяки ефективності догоспітальної медичної допомоги, яка дає змогу зберегти не тільки життя, а й функціональність кінцівок.

За словами заступниці міністра оборони, не у всіх центрах реабілітації є протезисти і можливість протезуватися.

«Я не можу, на жаль, назвати цифри людей, які мають ампутацію у нас в Україні внаслідок війни, але насправді ці цифри набагато менші, ніж ми можемо собі уявити», – сказала Калмикова.

Калмикова
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