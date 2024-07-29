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Калмикова розповіла про плани Міноборони із цифровізації медицини

30.07.2024 / 13:19
Міністерство оборони України планує до кінця року запустити проєкт цифровізації медицини і медичної інформаційної системи у військовій ланці, яка допоможе у тому числі розуміти лікарям, яку допомогу отримував поранений боєць та яким має бути наступний етап лікування.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань соціального розвитку Наталія Калмикова в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

"Проєкт цифровізації медицини і медичної інформаційної системи було розпочато ще минулого року, і зараз ми опрацювали і побудували мережу в усіх госпіталях. І лікарі вже почали працювати, заповнювати дані про поранених, спостерігати за їх переміщенням з того чи іншого закладу охорони здоров’я. Для того, щоб ми могли оптимізувати використання ресурсу, розуміти, яку допомогу людина отримала, яка має бути допомога на наступному етапі, ми далі переходимо до наступного етапу - розгортання медичної інформаційної системи в медичній структурі у військовій ланці. Уже фахівці цифрових підрозділів опрацьовують цю модель, ми шукаємо і є вже частково фінансування на це. І це один з пріоритетів, який визначений Президентом України Володимиром Зеленським", - сказала Калмикова.

Вона зазначила, що Міноборони ставить часові ліміти у запуску системи у всіх лікарнях до кінця року.

Міноборони, Калмикова
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