Калмикова розповіла про плани Міноборони із цифровізації медицини

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань соціального розвитку Наталія Калмикова в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

"Проєкт цифровізації медицини і медичної інформаційної системи було розпочато ще минулого року, і зараз ми опрацювали і побудували мережу в усіх госпіталях. І лікарі вже почали працювати, заповнювати дані про поранених, спостерігати за їх переміщенням з того чи іншого закладу охорони здоров’я. Для того, щоб ми могли оптимізувати використання ресурсу, розуміти, яку допомогу людина отримала, яка має бути допомога на наступному етапі, ми далі переходимо до наступного етапу - розгортання медичної інформаційної системи в медичній структурі у військовій ланці. Уже фахівці цифрових підрозділів опрацьовують цю модель, ми шукаємо і є вже частково фінансування на це. І це один з пріоритетів, який визначений Президентом України Володимиром Зеленським", - сказала Калмикова.

Вона зазначила, що Міноборони ставить часові ліміти у запуску системи у всіх лікарнях до кінця року.