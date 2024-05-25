Юсов розповів про бункери російського диктатора

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав про це в ефірі телемарафону, передає Gazeta.ua.

Він також додав, що путін не пускає своїх двійників у бункери. Він відправляє їх на завдання тоді, коли це небезпечно.

Юсов не сказав, скільки всього бункерів у путіна.

"Але зрозуміло, що у нього один з позивних це "бункерний". Він полюбляє це діло, як Граф Дракула ховається у цих глибоких підземеллях", - вказав речник.