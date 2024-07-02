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Лубінець: ЮНІСЕФ допоможе відновлювати Охматдит

10.07.2024 / 15:23
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) обіцяє допомогу у відновленні зруйнованої частини лікарні Охматдит.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав Людини Дмитро Лубінець сказав під час пресконференції у Києві.

Омбудсмен повідомив, що терміново зв’язався з Реджіною де Домінічіс - регіональною директоркою ЮНІСЕФ в Україні, Європі й Центральній Азії, і попросив про пряму допомогу.

"Вчора у мене відбулося пряме спілкування з Муніром Мамедзаде - це керівник представництва ЮНІСЕФ в Україні, який підтвердив, що він отримав усі доручення, і ЮНІСЕФ готовий виділити фінансування для передусім надання допомоги тим дітям і сім’ям, які перебували в Охматдиті. Також вони працюватимуть над тим, щоб максимально швидко відновити цю лікарню", - розповів Лубінець.

Омбудсмен додав, що звернувся з листами до понад 800 своїх колег - захисників прав людини у світі - через російську атаку на Охматдит і висловив сподівання, що "світ нарешті прокинеться".

"Питання полягає не в Україні, питання полягає у виживанні всього демократичного світу. Питання у тому, яка країна буде наступною після України, щодо якої рф продовжить свою агресію", - підкреслив Лубінець.

ООН, Лубінець, ЮНІСЕФ
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