Лубінець: ЮНІСЕФ допоможе відновлювати Охматдит

Про це уповноважений Верховної Ради з прав Людини Дмитро Лубінець сказав під час пресконференції у Києві.

Омбудсмен повідомив, що терміново зв’язався з Реджіною де Домінічіс - регіональною директоркою ЮНІСЕФ в Україні, Європі й Центральній Азії, і попросив про пряму допомогу.

"Вчора у мене відбулося пряме спілкування з Муніром Мамедзаде - це керівник представництва ЮНІСЕФ в Україні, який підтвердив, що він отримав усі доручення, і ЮНІСЕФ готовий виділити фінансування для передусім надання допомоги тим дітям і сім’ям, які перебували в Охматдиті. Також вони працюватимуть над тим, щоб максимально швидко відновити цю лікарню", - розповів Лубінець.

Омбудсмен додав, що звернувся з листами до понад 800 своїх колег - захисників прав людини у світі - через російську атаку на Охматдит і висловив сподівання, що "світ нарешті прокинеться".

"Питання полягає не в Україні, питання полягає у виживанні всього демократичного світу. Питання у тому, яка країна буде наступною після України, щодо якої рф продовжить свою агресію", - підкреслив Лубінець.