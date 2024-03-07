Експерт розповів скільки українським військовим коштує один залп РСЗВ HIMARS

Про те, скільки Хаймарсів в Україні, Фактам ICTV розповів військовий експерт Олег Жданов.

«На озброєнні Сил оборони України є певна кількість реактивних систем залпового вогню М142 HIMARS. Україна не розголошує точну їх кількість, а також інформацію про отримання нових пускових установок. Тож коли це станеться і в якій кількості, сказати дуже складно», – наголосив Олег Жданов.

У червні 2022 року адміністрація Білого дому підтвердила передання Україні чотирьох установок РСЗВ HIMARS в рамках 11-го пакету допомоги.

1 серпня 2022 року з’явилася інформація, що загальна кількість РСЗВ HIMARS в Україні зросла до 16 одиниць, а вже наприкінці того ж місяця Міноборони звітувало, що понад 20 українських РСЗВ HIMARS, M270 та MARS знищили більш ніж 50 російських об’єктів.

У листопаді 2023 року США оголосили про новий пакет допомоги, до складу якого ввійшла ще одна установка Хаймарс.

За словами експерта, не варто забувати і про те, що на озброєнні Сил оборони України ще є установки М270 MLRS – це більш рання версія системи, яка була створена в США і прийнята на озброєння американської армії у 1983 році.

«Сьогодні РСЗВ М270 MLRS використовується більшістю країн – членів НАТО, а деякі з них мають ліцензію на її виробництво, зокрема Велика Британія та Німеччина. На озброєнні Сил оборони України, до речі, є всі три варіанти – американський, німецький та британський – у кількості близько 30 одиниць», – розповів Олег Жданов.

М270 MLRS відрізняється від установок HIMARS тим, що вона змонтована на гусеничній базі американської платформи Bradley і заряджається двома пакетами по 6 снарядів замість одного, як HIMARS. Але боєприпаси обидва види установок використовують одні й самі.

За словами Олега Жданова, вартість однієї установки М142 HIMARS – 3,5 млн доларів. Крім того, говорячи про вартість озброєння, не можна не згадати про ціну одного залпу установки HIMARS.

Найчастіше використовувані боєприпаси для Хаймарсів – високоточні керовані реактивні ракети М30 та М31 GMLRS. Орієнтовна ціна однієї такої ракети, за різними даними, становить від 150 до 220 тис. доларів за межами США. Для американської армії приблизний цінник становить 100 тис. доларів.

З урахуванням того, що один залп Хаймарса – це пуск шести ракет, неважко підрахувати, що коштує він ЗСУ як мінімум 900 тис. доларів США.