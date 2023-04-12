москалькову виключили із членів Європейської мережі національних інституцій з прав людини

У голосуванні щодо цього взяв участь уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Про це він написав у Telegram.

Це перший за всю історію випадок виключення з цього об'єднання.

Підставою проведення голосування стало те, що москалькова провадила свою діяльність в спосіб та всупереч меті Статуту мережі.

"Під час свого виступу омбудсмен російської федерації заявила про вихід із Європейської мережі національних інституцій з прав людини, напевно передчуваючи негативний результат голосування для їхньої інституції. Також використовувала наративи російської пропаганди про біолабораторії США в Україні та згадувала про порушення прав людини у Франції під час протестів, що чути від представника країни-агресорки було дуже дивно", – додав він.