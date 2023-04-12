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Жителі росії почали масово обурюватися через електронні повістки та обмеження на виїзд

12.04.2023 / 14:22
Жителі росії почали масово обурюватися після того, як держдума рф ухвалила проект про єдиний реєстр військовозобов'язаних, заборону на виїзд за кордон після отримання повістки, а також про електронні повістки.

Про це свідчать коментарі росіян у Telegram-каналах російських пропагандистських ЗМІ.

Громадяни росії вирішили згадати про те, чи "віддають борг батьківщині" сини депутатів, чи це повинні робити "лише прості люди".

росіяни також вважають, що ці зміни до законодавства країни внесли через підготовку до наступної хвилі мобілізації. За їхніми словами, після цього російські чоловіки вкотре почнуть масово виїжджати за кордон, поки вони мають таку можливість.

Громадяни рф також пишуть, що після цього у них "зовсім довіри не стало".

росія
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