Чавушоглу: Президент Туреччини не має наміру їхати в москву

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Укрінформ з посиланням на Hürriyet.

“У путіна немає запланованого візиту до Туреччини, у нашого президента немає запланованого візиту до москви, але з президентом Зеленським і путіним у нашого президента часто відбуваються телефонні розмови”, - сказав Чавушоглу.

Він наголосив на тому, що Туреччина не хоче загострення війни, розв’язаної росією проти України.