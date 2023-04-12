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Чавушоглу: Президент Туреччини не має наміру їхати в москву

11.04.2023 / 10:14
Президент Туреччини Редежеп Таїп Ердоган не має наміру їхати в москву, так само як президент рф володимир путін не має планів відвідувати Туреччину.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Укрінформ з посиланням на Hürriyet.

“У путіна немає запланованого візиту до Туреччини, у нашого президента немає запланованого візиту до москви, але з президентом Зеленським і путіним у нашого президента часто відбуваються телефонні розмови”, - сказав Чавушоглу.

Він наголосив на тому, що Туреччина не хоче загострення війни, розв’язаної росією проти України.

Чавушоглу, Ердоган
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