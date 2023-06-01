путін не поїде на церемонію інавгурації переобраного президента Туреччини

Як повідомив помічник президента рф юрій ушаков, росію представлятиме спікер держдуми рф в'ячеслав володін, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

"Спікер держдуми рф в'ячеслав володін представлятиме росію на церемонії інавгурації переобраного президента Туреччини Тайіпа Ердогана", - повідомив ушаков.

Очікується, що точна дата інавгурації президента Ердогана стане відомою після того, як ЦВК Туреччини оголосить остаточні результати другого туру президентських виборів.

Раніше джерело в ЦВК повідомило, що це може пройти 1 червня. У такому разі інавгурація може відбутися 3 червня.

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков підтвердив плани двосторонньої зустрічі володимира путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав довічний ордер на арешт російського диктатора володимира путіна через його причетність до депортації дітей з України під час розв’язаної росією кривавої війни.

Ордер зобов’язує 123 країни-учасники Римського статуту заарештувати Путіна в разі появи на їх території і видати Гаазі.

Проте Туреччина не ратифікувала Римський статут, тож не має зобов'язання заарештувати російського диктатора.