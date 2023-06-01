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Макрон допустив, що путіна, можливо, не вдасться заарештувати й видати МКС

01.06.2023 / 15:25
Президент Франції Емманюель Макрон допустив, що російського лідера владіміра путіна, можливо, не вдасться заарештувати й видати Міжнародному кримінальному суду в Гаазі, якщо з ним треба буде вести переговори про мир.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, Макрон заявив у промові перед самітом Європейської політичної спільноти в Молдові.

"Якщо через кілька місяців у нас буде вікно для переговорів (України та росії – ред.), то питання буде в арбітражі між судом і переговорами, і вам доведеться вести переговори з лідерами, які є де-факто, і я думаю, що переговори будуть пріоритетом", – сказав французький лідер.

"Ви можете поставити себе в таке становище, коли ви скажете: "Я хочу, щоб ви сіли у в'язницю, але ви – єдиний, з ким я можу вести переговори", – додав він.

Макрон
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