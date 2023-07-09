Ердоган хоче збільшення терміну зернової угоди до 2-х років

Він заявив про це у Стамбулі в ніч із п'ятниці на суботу після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"У липні 2022 року ми втілили Чорноморську зернову ініціативу своїми підписами в Стамбулі в результаті посередницьких зусиль, які ми докладали спільно з ООН. 17 липня спливає термін дій цієї ініціативи, за який було доставлено тим, хто потребує близько 33 мільйонів тонн зерна протягом одного року через турецькі протоки, які стали артерією для всього світу", - сказав Ердоган.

"Я бажаю продовження цієї ініціативи. Я переконаний, що всі зацікавлені сторони з цією метою діятимуть усвідомлюючи глобальну відповідальність", - зазначив він.

Президент Туреччини також зазначив, що хотів би, щоб термін угоди щодо зернового коридору було збільшено до 2-х років.