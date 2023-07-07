Гетманцев: Ринок контрафактної кави в Україні сягає 30%

Про це стверджує голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Процвітає контрафакт та підробка світових та українських брендів, а також продаж під брендами на ринках та через інтернет того, що кавою називати не можна, з мальтодекстрину", - заявив він.

Гетманцев пояснив, що мальтодекстрин - це речовина, яку додають в розчинну каву замість справжньої кави, коли роблять контрафакт. Таку інформацію він отримав під час зустрічі з виробниками кави.

"Ситуація на ринку одночасно жахлива та типова для нашої країни. 30% ринку в тіні. Гранульована кава завозиться за митною вартістю нижче за зелене зерно", - констатує Гетманцев.

У повідмоленні він натякнув, що в Україні є "кілька сімей бізнесменів", які покривають цей "бізнес".

"Бізнес ... просить одного - виконати обовʼязок держави із забезпечення законної та прозорої роботи ринку. В цьому ж зацікавлені й споживачі кави, і сама держава, що збирає гроші на армію. У цьому не зацікавлені кілька сімей "бізнесменів", що налаштували супер прибутковий бізнес під чужими брендами, без сплати податків та за рахунок нашого здоровʼя", - зазначив Гетманцев.