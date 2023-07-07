Войти | Зарегистрироваться
00:12

суббота,
08 июля
Онлайн
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
Країна
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

російський рубль посилює падіння

06.07.2023 / 17:27
У російській федерації рубль посилює падіння, оновлюючи мінімуми вперше з кінця березня минулого року.

Як пише Gazeta.ua, про це з посиланням на дані московської біржі повідомила "Економічна правда".

Станом на 5 липня євро вже піднявся вище 99 рублів – уперше з 29 березня 2022 року, а долар наблизився до 91 рубля.

24 червня, у день, коли власник пвк "вагнер" євгеній пригожин оголосив похід на москву, російські банки додатково різко підвищили курси валют: у більшості вартість долара перевищила 90 рублів, а євро – 100 рублів.

Нагадаємо, 29 червня рубль впав до долара до 15-місячного мінімуму через побоювання внутрішньополітичного ризику після спроби заколоту в рф. російська валюта знецінилася до 94,94 проти євро і до 11,98 проти юаня, повідомляли Reuters.

Минулого місяця "вагнерівці" захопили у Ростові штаб південного воєнного округу, заявили про похід на москву. Згодом увійшли до Воронежа і взяли під контроль військові об'єкти.

Тоді ж президент рф володимир путін екстренно виїхав з москви на Валдай, повідомляли ЗМІ. Увечері 24 червня пригожин заявив про зупинку руху "вагнерівців" на москву. Перед цим говорив із самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком.

рубль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
7 июля
6 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.