Мінекономіки: Взяти іпотечний кредит за програмою під 7% українці зможуть з 1 серпня

Про це повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

"З 1 серпня збільшується кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування єОселя. Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть ветерани війни, учасники бойових дій та люди, які не мають власного житла", - ідеться у повідомленні.

"Ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішні переселенці, що змушені були переїхати через війну в більш безпечні регіони, та люди, які не мають свого житла, можуть подати заявку через застосунок "Дія" на отримання іпотечного кредиту під 7%", - прокоментувала перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Як зазначається, усі інші категорії позичальників залишаються у програмі також.

Хто може подати заявку

Зокрема, подати заявку на участь у програмі зможуть:

ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості, або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.

Умови

Зазначені категорії громадян зможуть взяти участь у програмі єОселя на таких умовах:

фіксована річна ставка у гривні - 7%;

перший внесок - від 20%;

термін кредитування - до 20 років;

придбати можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.

Якщо людина захоче придбати житло, що будується, вона зможе це зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми. У рамках єОселі допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту.

Також передбачаються зміни до програми доступного іпотечного кредитування єОселя:

збільшено перелік територій, на які розповсюджується програма. Відтепер вона буде доступна на тих територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей, які не перебувають в окупації та на яких не відбуваються активні бойові дії;

до категорії військовослужбовців та силовиків, які можуть взяти іпотеку під 3% річних, додали детективів і старших детективів НАБУ, осіб рядового і начальницького складу ДБР, детективів та осіб начальницького складу БЕБ;

для тих військових та силовиків, які внаслідок поранення під час бойових завдань, отримали І-II групу інвалідності та втратили свою посаду, зберігається право на компенсацію % ставки за рахунок держави до рівня 3% річних;

по моделях фінансування будівництва житла виключено “попередні” договори та договори, по яких не відбувається “реальний” перехід майнових прав до покупців.

У міністерстві вказали, що банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк та Sky Bank. Ще декілька банків-партнерів перебувають на стадії інтеграції із "Дія" та, як повідомляється, уже скоро долучаться до реалізації програми.