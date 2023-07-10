Ощадбанк поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів

З 01 вересня 2023 року для отримання виплат внутрішньо переміщеним особам необхідно буде особисто звертатись до відділень Ощадбанку, сказано у заяві установи.

Фізична ідентифікація повертається до Ощадбанку через закінчення карантину, пов’язаного з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. Ощадбанк попереджає, що особисто з'являтися до відділення пенсіонерам та ПО доведеться з 1 вересня поточного року.

"Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №637 від 05.11.2014 пенсіонерам – внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги – внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні шість місяців. До отримання ЕПП пенсіонери – внутрішньо переміщені особи мають проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні три місяці", - сказано у повідомленні.

Як відбувається фізична ідентифікація:

1) Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги повинен особисто звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку. При собі слід мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП (електронне пенсійне посвідчення).

2) Пред’явити працівнику Ощадбанку одночасно основну платіжну картку або основного ЕПП та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

3) Провести пенсіонером або одержувачем соціальної допомоги операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду) або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.

Ощадбанк попереджає, що зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком, якщо одержувач не пройде фізичну ідентифікацію. Після проходження внутрішньо переміщеною особою фізичної ідентифікації за встановленою процедурою видаткові операції за рахунком автоматично розблоковуються банком не пізніше наступного календарного дня.