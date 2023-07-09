Войти | Зарегистрироваться
13:28

воскресенье,
09 июля
Онлайн
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
Країна
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Ердоган: путін відвідає Туреччину з офіційним візитом наступного місяця

08.07.2023 / 16:25
російський диктатор володимир путін відвідає Туреччину з офіційним візитом наступного місяця, під час якого обговорюватиметься питання обміну полоненими між Україною та рф.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми зараз з росією обговорюємо це питання (йдеться про обмін полоненими між Україною та рф – ред.). І наступного місяця буде візит путіна до Туреччини, і буде можливість знову обговорити це тет-а-тет. Іноді ми говоримо по телефону, коли є можливість, обговорюємо телефоном це питання", - заявив президент Туреччини.

За його словами, обмін полоненими є актуальним питанням порядку денного. Ердоган також зазначив, що він уважно стежить за цим питанням, і додав, що в найкоротший результат варто чекати на позитивний результат.

Нагадаємо, 6 липня між Україною та рф відбувся черговий обмін полоненими. Додому з країни-агресора повернулися два офіцери, 41 рядовий і сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонець із Херсона. Україна також повернула двох дітей, яких незаконно депортувала росія.

У вересні 2022 року Україна та росія провели масштабний обмін полоненими. Україна передала зрадника та кума російського диктатора віктора медведчука, а з російського полону звільнили 215 українських захисників, серед яких командири "Азова".

За умовами обміну командири захисників "Азовсталі" мають перебувати у Туреччині до закінчення війни.

Зеленський, Ердоган
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 июля
8 июля
7 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.