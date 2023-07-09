Ердоган: путін відвідає Туреччину з офіційним візитом наступного місяця

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми зараз з росією обговорюємо це питання (йдеться про обмін полоненими між Україною та рф – ред.). І наступного місяця буде візит путіна до Туреччини, і буде можливість знову обговорити це тет-а-тет. Іноді ми говоримо по телефону, коли є можливість, обговорюємо телефоном це питання", - заявив президент Туреччини.

За його словами, обмін полоненими є актуальним питанням порядку денного. Ердоган також зазначив, що він уважно стежить за цим питанням, і додав, що в найкоротший результат варто чекати на позитивний результат.

Нагадаємо, 6 липня між Україною та рф відбувся черговий обмін полоненими. Додому з країни-агресора повернулися два офіцери, 41 рядовий і сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонець із Херсона. Україна також повернула двох дітей, яких незаконно депортувала росія.

У вересні 2022 року Україна та росія провели масштабний обмін полоненими. Україна передала зрадника та кума російського диктатора віктора медведчука, а з російського полону звільнили 215 українських захисників, серед яких командири "Азова".

За умовами обміну командири захисників "Азовсталі" мають перебувати у Туреччині до закінчення війни.