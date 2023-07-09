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Handicap International глибоко стурбована рішенням Байдена постачати Україні касетні боєприпаси

09.07.2023 / 13:20
Некомерційна організація Handicap International глибоко стурбована рішенням адміністрації президента США Джо Байдена постачати Україні касетні боєприпаси.

Про це йдеться у заяві організації, яка є у розпорядженні Укрінформу.

В організації зазначають, що з 2014 року російські війська широко використовували касетні боєприпаси в Україні, вбивши та поранивши сотні мирних жителів і завдавши величезної шкоди життєво важливим об’єктам цивільної інфраструктури.

Водночас, за даними Handicap International, про використання цієї зброї українськими силами повідомлялося щонайменше тричі.

Небезпека від використання касетних боєприпасів, що не вибухнули, десятиліттями впливатиме на життя цілих українських громад, переконані експерти.

«Handicap International засуджує рішення адміністрації Байдена постачати Україні касетні боєприпаси, які є одним з найнебезпечніших видів зброї для мирного населення. Через невибірковий характер вони становлять серйозну загрозу для цивільного населення, оскільки можуть спричиняти жертви ще довго після завершення конфлікту. Handicap International вже 40 років допомагає постраждалим від касетних бомб. Для нас проблема, перш за все, гуманітарна: окрім жертв серед цивільного населення, ускладнюється доступ до гуманітарної допомоги для підтримки цих людей», - заявила директорка департаменту міжнародної політики Handicap International Анн Ері.

Наразі 123 країни підписали Конвенцію, яка забороняє використання, виробництво, передачу та накопичення касетних боєприпасів, нагадують в організації.

Handicap International/Humanity & Inclusion - некомерційна організація з надання допомоги в надзвичайних ситуаціях і співпраці з метою розвитку, яка працює приблизно в 60 країнах. Є одним із лауреатів Нобелівської премії миру 1997 року.

Handicap International
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