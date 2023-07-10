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BBC: Користувачі Twitter із синіми галочками поширюють фейки про російсько-українську війну

10.07.2023 / 10:12
Користувачі соціальної мережі Twitter із синіми галочками поширюють фейки про російсько-українську війну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Нещодавно у соцмережі було опубліковано багато оманливих повідомлень про заворушення у Франції, але один вірусний пост минулого тижня був присвячений військовій допомозі США Україні.

У ньому був скріншот того, що виглядало як заголовок із сайту новин, разом із зображенням двох гвинтівок.

«Французьку поліцію обстріляли з американських гвинтівок, які, можливо, надійшли з України», - йшлося у заголовку.

Кілька облікових записів Twitter із синіми галочками поділилися цією публікацією, яку переглянули понад мільйон разів.

BBC відстежила початок цього поширення у прокремлівських Телеграм-каналах.

Так, зображення, використане в пості, взято з російського військового блогу за 2012 рік про змагання зі стрільби на полігоні під москвою.

BBC не вдалося знайти жодної онлайн-статті з вищевказаним заголовком і зображенням.

Крім цього, нині немає жодних доказів того, що будь-яка зброя, яка була надана Україні від США, використовувалася під час нещодавніх заворушень у Франції.

Зазначається, що декілька облікових записів із синьою галочкою нещодавно поширили низку інших фейків, зокрема про те, що росія виявила в Україні «фабрики немовлят».

У Twitter відмовилися коментувати аналіз журналістів BBC.

фейк, BBC
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