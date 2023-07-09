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Байден: Надання Україні касетних боєприпасів було важким рішенням

08.07.2023 / 13:20
Президент США Джо Байден визнав, що надання Україні касетних боєприпасів було «важким рішенням», але ЗСУ потребують їх для контрнаступу.

Як передає Укрінформ, про це Байден заявив в інтерв’ю CNN.

«Це було дуже важке рішення з мого боку. І, до речі, я обговорював це з нашими союзниками та з нашими друзями в Конгресі, – сказав Байден, додавши: – В українців закінчуються боєприпаси».

За його словами, ЗСУ намагаються пройти через російські окопи й зупинити танки.

Це було нелегке рішення, зазначив Байден, нагадавши, що США не підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє їх використання.

«Знадобився певний час, щоб переконати мене зробити це. Але головне, що вони або мають зброю, аби… не дати (росіянам – ред.) зупинити український наступ, або не мають. І я думаю, що вона їм потрібна».

Говорячи про саміт НАТО, який невдовзі відбудеться у Вільнюсі, Байден наголосив, що США та їхні союзники продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу.

Що ж до можливості приєднання  нашої країни до Альянсу, він зазначив: «Я не думаю, що в НАТО є одностайність стосовно того, чи варто приймати Україну зараз, у цей момент, посеред війни… Якщо триває війна, тоді ми всі воюємо. Ми воюємо з Росією, якщо це так».

Байден
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