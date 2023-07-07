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Бербок визнала недоліки зовнішньої політики Берліна щодо росії

07.07.2023 / 14:21
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок визнала недоліки зовнішньої політики Берліна щодо росії, зокрема небажання прислухатись до попереджень східноєвропейських партнерів.

Таку оцінку Бербок навела в колонці для The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Очільниця німецького МЗС наголосила, що повномасштабне вторгнення росії в Україну кардинально змінило те, як Німеччина сприймає загрози власній безпеці та сприймає власну відповідальність у сучасному світі.

"Десятиліттями німецький уряд здійснював так звану "дипломатію чекової книжки" – віру в те, що наші гроші, а не солдати повинні допомагати вирішувати конфлікти", – зазначила вона.

російське повномасштабне вторгнення ж, на думку Бербок, призвело до зміни того, як Берлін сприймає загрози власній безпеці в самому центрі Європи й усвідомлює, що "наша безпека не є даністю".

"Занадто довго ми не прислухалися до застережень наших східних сусідів, які закликали нас серйозно поставитися до загроз, що виходять від росії. Ми зрозуміли, що "сподіватися на краще" недостатньо, коли маєш справу з лідером, який стає дедалі більш авторитарним", – визнала Бербок.

"Попри всі наші зусилля, спрямовані на побудову архітектури європейської безпеки з росією, наша економічна та політична взаємодія також не схилила російський режим до демократії", – додала вона.

Підсумовуючи, очільниця німецької дипломатії підкреслила, що агресивна війна росії відкрила для Німеччини "нову главу, переосмислюючи те, як ми прагнемо сприяти миру, свободі і стабільності в цьому світі – як партнер, який визнає власне лідерство".

Бербок
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