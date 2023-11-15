Войти | Зарегистрироваться
08:32

вторник,
21 ноября
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Андрій Костін обговорив з Пенні Пріцкер питання конфіскації російських активів

20.11.2023 / 15:23
Генеральний прокурор Андрій Костін та спеціальна представниця США з питань відновлення економіки України Пенні Пріцкер обговорили питання конфіскації російських активів.

Про це повідомив Офіс генпрокурора у неділю, 19 листопада.

Вказано, що їхня зустріч відбулася на полях міжнародного форуму з безпеки у канадському Галіфаксі.

"Під час зустрічі обговорили надважливе питання конфіскації суверенних активів рф та спрямування їх на допомогу Україні", – йдеться у повідомленні.

Костін наголосив на необхідності якнайшвидше розпочати їх конфіскацію, "тому що люди не повинні чекати на справедливість десятиліттями".

Генпрокурор також зауважив, що стратегічна підтримка США є життєво важливою для України.

"Я твердо переконаний, що завдяки лідерству Сполучених Штатів та інших союзників України ми зупинимо росію і змусимо агресора заплатити за всі скоєні злочини", – зазначив він.

Костін, Пріцкер
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 ноября
19 ноября
18 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.