Андрій Костін обговорив з Пенні Пріцкер питання конфіскації російських активів

Про це повідомив Офіс генпрокурора у неділю, 19 листопада.

Вказано, що їхня зустріч відбулася на полях міжнародного форуму з безпеки у канадському Галіфаксі.

"Під час зустрічі обговорили надважливе питання конфіскації суверенних активів рф та спрямування їх на допомогу Україні", – йдеться у повідомленні.

Костін наголосив на необхідності якнайшвидше розпочати їх конфіскацію, "тому що люди не повинні чекати на справедливість десятиліттями".

Генпрокурор також зауважив, що стратегічна підтримка США є життєво важливою для України.

"Я твердо переконаний, що завдяки лідерству Сполучених Штатів та інших союзників України ми зупинимо росію і змусимо агресора заплатити за всі скоєні злочини", – зазначив він.