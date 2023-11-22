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У Запоріжжі знайшли 200 тонн гуманітарної допомоги, яку зберігали більше року без відповідних договорів

22.11.2023 / 10:12
У Запоріжжі на складі одного з підприємств знайшли 200 тонн гуманітарної допомоги, яку там зберігали з квітня 2022 року.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Укрінформ.

“В серпні поточного року в складських приміщеннях однієї з установ знайшли близько 200 тонн гуманітарного вантажу - продовольчих та непродовольчих товарів, які завезли туди ще в квітні 2022 року та зберігали без відповідних договорів”, - йдеться в повідомленні.

Очільник Запорізької ОВА зазначив, що гуманітарну допомогу, яка не зіпсувалася, вже передали тим, хто її потребував найбільше: військовим та жителям прифронтових громад.

Наразі всі матеріали щодо факту розкрадання гуманітарки передано до правоохоронних органів.

гуманітарна допомога
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