У Запоріжжі знайшли 200 тонн гуманітарної допомоги, яку зберігали більше року без відповідних договорів

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Укрінформ.

“В серпні поточного року в складських приміщеннях однієї з установ знайшли близько 200 тонн гуманітарного вантажу - продовольчих та непродовольчих товарів, які завезли туди ще в квітні 2022 року та зберігали без відповідних договорів”, - йдеться в повідомленні.

Очільник Запорізької ОВА зазначив, що гуманітарну допомогу, яка не зіпсувалася, вже передали тим, хто її потребував найбільше: військовим та жителям прифронтових громад.

Наразі всі матеріали щодо факту розкрадання гуманітарки передано до правоохоронних органів.