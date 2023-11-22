Зеленський: Заяви про блокування Угорщиною процесу вступу України до ЄС не можна назвати глобальною проблемою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ще немає проблеми глобальної. Я вважаю, що слоном в кімнаті може бути будь-хто, залежить від багатьох речей", - йдеться у заяві.

Таким чином Зеленський прокоментував питання стосовно Угорщини, яка може блокувати початок переговорів для вступу України в ЄС.

"Найголовніше нам себе вести як люди й виконувати все на тому шляху, який заплановано. Є 7 рекомендацій. Ми повинні їх повністю зробити, щоб до нас не було жодних питань, жодних можливостей сказати, що "Україна щось не виконала", - сказав Зеленський.