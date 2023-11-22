Шмигаль: Український народ довів, що Гідність і Свобода — це непорушні цінності

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

«Український народ довів, що Гідність і Свобода — це непорушні цінності. У 2013, коли не дав проросійській авторитарній владі звернути з європейського шляху. І сьогодні, коли дає відсіч російському агресору, що намагається відібрати наш дім і нашу волю. Україна вистояла завдяки сміливим і небайдужим людям. Завдяки тим, хто боровся на Майдані, і тим, хто боронить державу зараз на фронті» - підкреслив Шмигаль.

Як зауважив Шмигаль, Європейська комісія визнала величезний прогрес наших євроінтеграційних зусиль. Її рекомендації про відкриття передвступних переговорів, за його словами, є історичним кроком, логічним продовженням подій, які 10 років тому відбулися на Майдані.

"Наразі Україна завершує ухвалення пакета законів, які є передумовою старту переговорного процесу. Сьогодні Парламент розглядає урядові законопроекти про посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро, про розширення повноважень НАЗК, про самостійність на незалежність САП. Також Верховна Рада ухвалює ще два євроінтеграційні закони – про вдосконалення механізмів міжтериторіального і транскордонного співробітництва та про створення системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів", — зазначив Шмигаль.