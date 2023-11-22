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Понад 80% українців вважають геноцидом дії росії в Україні після повномасштабного вторгнення, - дослідження

22.11.2023 / 15:23
Переважна більшість українців - 80,3% - вважають геноцидом дії росії в Україні після повномасштабного вторгнення.

Про це свідчить дослідження Фонду Демократичні ініціативи спільно з компанією Оперативна соціологія.

Респонденти дали відповідь на запитання, чи дії росії в Україні після повномасштабного вторгнення є геноцидом українців. Зокрема, 80,3% - вважають, що це однозначно геноцид, 12,4% - це воєнні злочини з ознаками геноциду. Крім того, 4,2% переконані, що оцінку злочинам треба давати після закінчення війни, ще 0,8% - не вважають ці дії геноцидом, 0,2% - інше, 2,1% не відповіли.

Соціологічне дослідження Обізнаність громадян України з історією країни, ставлення до подій і постатей історії та державної політики у сфері відновлення і збереження національної пам'яті проводили на замовлення Українського інституту національної пам'яті в липні-серпні 2023 року.

Під час його проведення було опитано 1 875 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,26%.

геноцид, дослідження
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