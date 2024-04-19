Буданов: росія спеціально затримує процес обмінів полоненими, щоб створити напругу в українському суспільстві

Про це в інтерв’ю BBC розповів Голова Координаційного штабу, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов.

Буданов зазначив, що росія навмисно викривлює інформацію та каже, нібито Україна хоче обмінювати лише медійних осіб. За його словами, неправдою є теза, начебто російська сторона призупинила обміни через повернення з Туреччини командирів полку "АЗОВ", оскільки після того вдалося провести чотири великих обміни. Теперішня пауза в обмінах є бажанням агресора чинити тиск на Україну, наголосив Буданов.

"росія використовує всі можливі фактори для створення соціальної напруги і буде використовувати цей фактор впливу на наш соціум”, - сказав Буданов.

Україна робить все можливе для звільнення своїх громадян з полону, і використовує для цього різні шляхи, підкреслив начальник ГУР.