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На Ставці Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на основних напрямках

23.04.2024 / 11:14
Президент Володимир Зеленський 22 квітня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили три теми для України: фронт, виробництво зброї та захист інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

За словами президента, одним з питань була ситуація на фронті. Зокрема, Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках.

"Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно", - сказав президент.

Також було обговорено питання виробництва Україною озброєння. Про результати цього доповів глава Міноборони Рустем Умєров. Наразі Україна працює над новим форматом угод, який, з одного боку, не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого – гарантуватиме виробникам довготривалі зобов’язання держави.

І третє питання - це захист України від російських обстрілів.

"На наступну Ставку дав доручення зібрати все, що відомо нашим розвідкам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру, та підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо", - розповів президент.

Зеленський
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