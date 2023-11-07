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Свириденко: У нас є можливість удосконалити існуючі технології з розмінування

06.11.2023 / 16:25
Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Про це заявила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко виданню "Time".

Іноземні фахівці вважають, що підходи та технології, задіяні в Україні, вплинуть на протимінну діяльність у всьому світі.

Станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителів загинули від мін, а понад 830 були поранені. Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

"Ми повністю змінюємо підхід, особливо коли йдеться про використання великих даних. У нас є можливість удосконалити існуючі технології. І це буде щось нове, що Україна зможе експортувати в майбутньому", - заявила Свириденко.

Вона нагадала, що Уряд України співпрацює з американським гігантом аналітики big data Palantir, щоб розробити моделі, що визначатимуть, яке розмінування матиме найбільший вплив.

Вже сьогодні випробовується створене українськими програмістами програмне забезпечення: за використання точних супутникових зображень і алгоритмів із підтримкою штучного інтелекту воно допомагатиме швидше очищати землю.

Крім того, українськими виробниками розроблено першу вітчизняну машину для підготовки ґрунту для розмінування, яка коштує значно дешевше, ніж іноземна техніка.

Також нещодавно представлено дрон-міношукач, який використовує комбінацію теплових, гіперспектральних і магнітометричних датчиків для виявлення мін з невеликої висоти та передає інформацію саперам.

Свириденко, розмінування
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