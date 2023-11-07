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Витік інформації про поїздку Зеленського до Ізраїля поставив її під загрозу, - ЗМІ

06.11.2023 / 15:23
Поїздка президента України Володимира Зеленського до Ізраїля наразі під загрозою через витік інформації щодо його майбутнього візиту.

Про це у неділю, 5 листопада повідомило видання The Times of Israel з посиланням на неназванного українського дипломата.

За його словами, Зеленський й справді планував відвідати Ізраїль, однак витік інформації про його поїздку поставив її під загрозу.

"Він хотів, щоб поїздка була публічною, коли він ступить на ізраїльську землю. Він дуже розчарований", – зазначив дипломат.

Видання нагадує, що Зеленський й прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу не відвідували країни один одного з початку повномасштабного вторгнення терористів на територію України, хоче і зустрічалися недавно у Нью-Йорку.

"Оскільки москва приймає представників ХАМАС та вносить резолюції проти Ізраїлю в ООН, Єрусалим може прагнути пересунути "стрілку годинника" ближче до Києва", – йдеться у повідомленні.

Зеленський, Ізраїль
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