У Вільнюсі була підписана угода щодо розслідування злочинів геноциду в Україні

Про це пише УНН з посиланням на Офіс генпрокурора України.

"Це важливий крок до виявлення і притягнення до відповідальності всіх причетних до цього жахливого злочину в Україні. Це потужний сигнал агресору про невідворотність покарання, адже міжнародна підтримка України тільки посилюється", - написали в Офісі генпрокурора.

Члени спільної групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні підписали угоду про розслідування злочину геноциду.

Як зазначається, до спільної групи входять Україна, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Словаччина та Румунія. Її учасниками також є Євроюст та вперше у своїй історії – Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

"Масовість і системність воєнних злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях України, має ознаки кампанії переслідування українців як національної групи. Зокрема, зафіксовано понад 19 тисяч випадків примусової депортації дітей", - такого висновку дійшли члени групи.

Повідомляється, що угода сприятиме розслідуванню злочину геноциду в Україні, обміну доказами й інформацією. Роботу групи посилять міжнародні експерти.