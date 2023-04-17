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Єленський: Практично все суспільство вважає, що московський патріархат це зло

16.04.2023 / 16:20
Практично все українське суспільство вважає московський патріархат злом, яке треба викорінювати.

Про це сказав голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Віктор Єленський в ефірі "Радіо NV", передає Укрінформ.

"Більша частина суспільства, або практично все суспільство вважає, що московський патріархат це зло і це зло треба викорінювати", - сказав Єленський.

За його словами, в Україні дуже тривалий час був запит на єдність церков, але нині його немає.

Він зазначив, що наразі є тільки запит на те, щоб московський патріархат припинив своє існування в Україні, та інколи цей запит виходить за межі правового поля.

"Мотиви, спонукання зрозумілі. І тут багато залежить і від тих, хто називає себе активістами, і від тих хто забезпечує громадський порядок, і великою мірою від керівництва УПЦ МП. Воно має дати собі відповідь на питання: що є для вас таким цінним у москві, що ви не можете перервати з нею зв'язок? Розумієте, підпорядкування москві не є частиною православного віровчення", - додав голова Держслужби.

Єленський
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