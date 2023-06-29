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Швидке затримання контррозвідкою СБУ агента ГРУ в Краматорську дозволить уникнути нових жертв, - експерт

29.06.2023 / 13:28
Швидке затримання коригувальника російських ракет в Краматорську – свідчення якісної та системної роботи контррозвідки СБУ та і всієї Служби загалом.

Про це пише експерт Тарас Загородній.

«Важливе покарання даного конкретного покидька. З показів очевидно, що він чудово бачив скільки в кафе мирних людей і не міг не розуміти, які можуть бути наслідки його дій.  Але найголовніше - це застереження для інших російських поплічників, що покарання невідворотне!», - вважає політолог.

На думку Загороднього, ще один важливий аспект цієї справи – юридичний. «Ракета вбила і поранила десятки мешканців Краматорська. Дії росіян є безумовним воєнним злочином. А затриманий агент гру – ще один важливий свідок цих злочинів. Знаю, що в Службі ведуть велику юридичну роботу і продовжують збір доказів для міжнародних судів», - акцентує експерт.

«Вже встановлено, що агент мав передавати і інші локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням людей. Не думаю, що це створіння зупинили би дитячі смерті чи горе земляків. Тому певен - швидке затримання зрадника дозволило уникнути нових жертв», - резюмує Загородній.

Нагадаємо раніше стало відомо, що контррозвідка СБУ на наступний день після ракетного удару по кафе в центрі Краматорська затримала російського навідника. Коригувальником удару по мирним мешканцям виявився «розконсервований» агент головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру).

СБУ, Загородній, Краматорськ
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