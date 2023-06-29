Рада ухвалила закон щодо відпусток і доплат для військовослужбовців

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, документ в цілому підтримали 311 народних обранців.

Які доплати передбачено?

Згідно законопроєкту військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабінетом міністрів України.

Також доплати строковикам лишили у розмірі 6000 грн/міс, а курсантам – 2350 грн/міс.

Відпустки для військових

На час воєнного стану встановлюються наступні відпустки для військових: до 30 днів щорічна та до 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої.

Безперервна відпустка на лікування може становити не більше 4 місяців.

Участь у бойових діях

Згідно документу, не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовці з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.

Мінімальний термін проходження базової військової підготовки становить не менше одного місяця.

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