Войти | Зарегистрироваться
06:22

пятница,
30 июня
Онлайн
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
Країна
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Рада ухвалила закон щодо відпусток і доплат для військовослужбовців

29.06.2023 / 15:23
У середу, 28 червня, Верховна Рада України проголосувала у другому читанні та в цілому законопроект №9342 щодо відпусток і доплат для військовослужбовців.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, документ в цілому підтримали 311 народних обранців.

Які доплати передбачено?

Згідно законопроєкту військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабінетом міністрів України.

Також доплати строковикам лишили у розмірі 6000 грн/міс, а курсантам – 2350 грн/міс.

Відпустки для військових

На час воєнного стану встановлюються наступні відпустки для військових: до 30 днів щорічна та до 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої.

Безперервна відпустка на лікування може становити не більше 4 місяців.

Участь у бойових діях

Згідно документу, не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовці з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.

Мінімальний термін проходження базової військової підготовки становить не менше одного місяця.

Що змінилося порівняно з першим читанням:

  • для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів — два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження — додаткова виплата 20100 грн за порядком КМУ (попередньо мало бути 12 тисяч);
  • померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;
  • тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;
  • мінімальний поріг доплати для інструкторів — 15 тис грн за порядком КМУ;
  • щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів;
  • безперервна відпустка на лікування — не більше 4 місяців;
  • строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням.
Железняк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 июня
28 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.