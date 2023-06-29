У ДАРТ розповіли, скільки українців найближчим часом планують подорожувати

Про це свідчать результати дослідження Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ).

Згідно з ним, найзавзятіші мандрівники (84%) живуть у столиці. Готовність жителів інших регіонів до подорожей Україною корелюється на рівні 80%. При цьому жінки віком від 18 до 35 років виявилися активнішими туристками, ніж чоловіки.

Понад 85% опитуваних подорожували Україною до початку повномасштабного вторгнення Росії. Найактивнішими мандрівниками, які подорожували більше одного разу на рік, виявилися жителі столиці та західних регіонів – 39%.

Жителі Сходу були менш активними і мандрували Україною 1 раз на рік – 24%. Один раз на два роки мандрівки всередині країни здійснювали 22 % - в основному це були жителі центральних областей. А от взагалі не подорожували 14% наших співвітчизників і це були мешканці Півдня.

Серед основних причин, через які українці відмовлялися від подорожей, найпоширеніша (70% відповідей) – "брак коштів".