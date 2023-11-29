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МОЗ: Ведемо роботу з розбудови регіональної мережі центрів психічного здоров’я

30.11.2023 / 12:16
Міністерство охорони здоров’я опрацьовує забезпечення доступності психіатричної допомоги на амбулаторному рівні у 2024 році, ведеться робота з розбудови регіональної мережі центрів психічного здоров’я.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Про такі плани розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час 8-го засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії рф.

"Ми для себе поставили індикатор — 157 кластерних лікарень, в яких повинні зʼявитися центри ментального здоровʼя з мобільними мультидисциплінарними командами, до складу яких входитиме і психолог, і психіатр", - сказав Ляшко.

За його словами, МОЗ зробить окремий пакет у Програмі медичних гарантій, переформатувавши наявний пакет щодо послуг мобільних мультидисциплінарних команд. Ці послуги будуть оплачуватися Національною службою здоровʼя за Програмою медичних гарантій.

Як зазначається, також серед пріоритетів на наступний рік: збільшення кількості навчених лікарів та медичних сестер/братів за курсом "Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP"; інтеграція психосоціальної допомоги на всі рівні медичної допомоги; створення амбулаторної психіатричної допомоги та збільшення доступності послуги для населення; збільшення кількості мобільних мультидисциплінарних команд; створення спеціальних хабів з психореабілітації населення.

Крім цього, МОЗ планує провести перезавантаження монопрофільних спеціалізованих медзакладів стаціонарної психіатричної допомоги. Тут мають бути докорінно змінені підходи до лікування пацієнтів та забезпечені умови для належного комфорту перебування пацієнта в закладі.

МОЗ
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